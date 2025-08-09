前線停滞と寒気 全国的に大雨おそれ 前線が東シナ海から九州、伊豆諸島を通って日本の東にのびて停滞しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっていて、全国的に大雨のおそれがあります。 きのう線状降水帯が発生した九州南部では、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まりやすい状況となっています。 前線は９日朝にかけて停滞し、その