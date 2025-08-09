◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（８日、横浜武道館）観衆２４４８新日本プロレスは８日、横浜武道館で「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」Ｂブロック公式戦４試合を行った。第７試合で昨年覇者で５勝２敗で勝ち点１０のＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．が４勝３敗で勝ち点８のドリラ・モロニーと対戦した。同じ英国出身のモロニーのパイルドライバーからザ・ゴアで窮地に立ったが最後は腕ひしぎ逆十