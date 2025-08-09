土砂崩れで住宅が全壊し、女性１人が行方不明となっている姶良市蒲生町の現場では、けさから警察による本格的な捜索が再開されました。 現場では８日未明、住宅の裏山が崩れ１棟が全壊しました。 家にいた６０代の母親と３０代の次女が救助されましたが、３０代の長女の行方が分からなくなっています。 警察では取り残されている可能性があるとして、捜索を続けていましたが、午前６時過ぎに機動隊員十数人が現場に入りました。