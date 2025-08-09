◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ヤクルト＝延長１２回＝（８日・京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝が、虎党が待つ右翼席に向かって節目のアーチを描いた。０―０の４回２死で高梨のフォークを豪快に振り抜き、先制ソロを放った。球団では１０年ブラゼル以来、日本人選手に限れば８２年の掛布雅之以来４３年ぶりとなる両リーグ最速の３０号。今季３度目の２試合連発だ。「３０号は一つの目標だったのでうれしいです」とかみしめた