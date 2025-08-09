全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。フェンシング男子フルーレでは、東亜学園（東京）の選手（３年）が優勝を果たした。田中選手は「優勝を目標に今日まで続けてきた。大会前には自信を失ったこともあったが、優勝した瞬間は、『これまでの自分は間違っていなかった』と思えて涙があふれた。次は五輪で金メダルを取って世界一になる