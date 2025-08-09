手軽に大満足なメインおかず 肉を使わずに作れる「ピーマンおかず」がオススメ。厚揚げ、ツナなどを使って、箸が止まらなくなる逸品に仕上がります。材料3つ以内で手軽に作れるレシピ4選をご覧ください。 厚揚げで食べ応えバッチリ気分が盛り上がる見た目食欲倍増の風味相性バッチリな組み合わせピーマンの旬を堪能！ 夏野菜のおいしさを楽しめる「ピーマンおかず」4選で、食欲を刺激してみませんか？ 蒸し暑い日が続いていると