フジテレビ系オムニバスドラマ『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』(16日21:00〜)では、石原さとみが主演した『S銅山の女』(2014年)を、初のデジタルリマスター化して放送する。石原さとみ放送開始から25年にわたり、220本の実録心霊ドラマを放送してきたが、今年は視聴者の投票をもとに“最恐選挙”を開催。6本が選出されたが、なかでも『S銅山の女』は、「“ほん怖”クラブリーダー」の稲垣吾郎も「トップレベルの怖さを誇る