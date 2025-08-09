来週の主な予定米消費者物価指数と小売売上高豪中銀政策金利に雇用統計日本GDP ・米消費者物価指数トランプ関税の影響じわじわ広がる、パウエルFRB議長はインフレ警戒 ・米小売売上高駆け込み需要の反動で鈍化か、大規模セール期間延長で増加の可能性も ・豪中銀政策金利失業率上昇とインフレ鈍化で利下げ確実か、四半期経済見通し公表 ・豪州の雇用統計と賃金指数失業率は改善か、豪中銀副総裁は所得増