４日からの週は、米国の早期利下げ観測と、週末の英中銀の決定がドル売りやポンド買い圧力につながった。ドル円は、一連のＦＲＢ高官のハト派的な発言が相次ぎ、９月利下げ観測が高まったことで、ドル売り・円買いが優勢となった。週末にかけて146円台まで下落したが、日米の金利差は依然としてドルの下支え要因として機能し下げも限定された。ユーロドルは、ドル安の流れに乗って緩やかに上昇し、1.15ドル台から1.16ドル