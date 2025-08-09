アメリカのトランプ大統領は8日、ロシアのプーチン大統領と15日にアラスカ州で会談すると明らかにしました。トランプ大統領は8日、自身のSNSへの投稿で、ロシアのプーチン大統領と来週15日に、アメリカのアラスカ州で会談すると明らかにしました。トランプ大統領「双方にとって利益となるよう領土の交換が行われるだろう」これに先立ちトランプ氏は、ロシアが占領しているウクライナの領土について、ロシアに引き渡される可能性に