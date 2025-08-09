なにわ男子が自分たちの知力・体力・個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。本日8月9日（土）、2021年に『まだアプデしてないの？』としてスタートしたなにわ男子の冠番組が、進化を重ねながらついに放送200回を迎える。【映像】ふぉ〜ゆ〜と『A・RA・SHI』『硝子の少年』先輩曲ダンスバトルそんな記念すべき放送200回を飾る企画は、名物企画「尻相撲ザ・トー