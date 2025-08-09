【モデルプレス＝2025/08/09】超特急が、8月7日、8日に埼玉・さいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）にて、アリーナツアーファイナル「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025『EVE』」を開催。ここでは8日公演の挨拶をまとめる。【8日公演ラスト挨拶ほぼ全文】【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆超特急、2日間で6万人動員本ツアーは4箇所8公演で10万人を動員。グループ史上最大規模となる7日、8日のさいたまスーパー