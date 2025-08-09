日本で働いている中国人男性の動画が中国SNSの微博（ウェイボー）で紹介された。動画は「日本の建設現場で9年働いている中国人の若者が『中国に帰るのが難しい』本当の理由を語っている」として紹介されたもので、登場するのはヘルメット姿の男性だ。男性はまず、毎日の勤務について紹介。毎日午前8時20分に仕事が始まり午前10時になると休憩で、下にいる親方は「早くお茶をしよう」と呼んでくれるのだそうだ。そして約40分間の休