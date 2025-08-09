中日は高橋宏が9日のバンテリンドームでの広島戦に先発予定。今季は4勝8敗と勝ち星が伸びないが、後半戦は2試合に先発し1勝0敗、防御率0・60と立て直している。広島戦はここまで2試合に登板して2勝0敗、防御率1・13と好投。8月2日のマツダでの登板では被安打2本に抑え完封勝利を挙げている。通算成績を見ても広島戦は7勝2敗と大きく勝ち越し。昨年6月21日からこのカード5連勝中だ。特にバンテリンドームでは6試合に先発し4勝