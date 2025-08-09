◇セ・リーグ阪神1―3ヤクルト（2025年8月8日京セラD）深夜に及んだ敗戦で阪神・伊藤将司の悔しさはより増したろう。またも勝てなかった。1週間前も同じヤクルト相手に7回1失点と好投したが、後続投手が同点とされ勝利投手になれなかった。この夜は1―0で完封目前の9回表、自身が同点とされて降板した。ただし、誰もが認める好投だった。8回まで佐藤輝明30号ソロの1点を守り抜いていた。無援の打線で問題は一塁走者を