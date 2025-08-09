● DeNA 2 − 12 巨人 ○＜17回戦・横浜＞8日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−巨人』で解説を務めた田尾安志氏が、巨人・佐々木俊輔について言及した。『2番・センター』でスタメン出場した佐々木は、0−0の初回一死走者なしの第1打席、ジャクソンが2ボール2ストライクから投じた6球目の152キロストレートをセンター前に安打。田尾氏は「良い当たりしました。丸が初球を打っているので、ある程度ボー