トランプ米大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領に扮する役者が出演する中国の伝統演劇「粤劇」＝2025年6月、香港（共同）世界を揺るがすトランプ米大統領を主人公に据えた中国の伝統演劇「粤劇（えつげき）」（広東オペラ）が香港で活況を呈している。生き別れた双子の兄が中国にいたという荒唐無稽な設定で「ばかばかしさ」にあふれた香港流の笑いが満載だ。普段は劇場に寄りつかない若者を引きつける効果があり、人