高血圧は心臓だけでなく、お口の健康にも影響を及ぼすことをご存じでしょうか。高血圧の患者さんは健康な人と比べて、むし歯や歯周病のリスクが高まる傾向があります。今回は、高血圧になったときの口腔ケアのポイントを、「やまだ歯科クリニック」の山田先生に詳しく解説していただきました。 監修歯科医師：山田 崇雅（やまだ歯科クリニック） 明海大学歯学部歯学科卒業。2013年、香川県さぬき市に「やまだ歯科クリニック