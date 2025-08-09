韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が8月23日に来日し、石破首相と会談する方向で調整していることがわかりました。複数の政府関係者によりますと、韓国の李在明大統領は8月23日に来日し、東京都内で石破首相と会談する方向で調整しています。李大統領が来日するのは、2025年6月の就任以来初めてで、今回の来日は首脳が相互に往来する「シャトル外交」の第1弾となる見込みです。石破首相と李大統領の首脳会談では2025年、日韓国