― ダウは206ドル高と反発、FRB理事の人事を受けた利下げ観測やウクライナ停戦期待が支え ― ＮＹダウ 44175.61 ( +206.97 ) Ｓ＆Ｐ500 6389.45 ( +49.45 ) ＮＡＳＤＡＱ 21450.02 ( +207.32 ) 米10年債利回り4.282 ( +0.035 ) ＮＹ(WTI)原油 63.88 ( 0.00 ) ＮＹ金 3491.3 ( +37.6 ) ＶＩＸ指数15.15 ( -1.42 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42280 ( +460 )