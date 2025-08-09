8日に記録的な大雨となった鹿児島県は、9日も再び非常に激しい雨が降ると予想されていて、引き続き土砂災害に厳重な警戒が必要です。8日に大雨特別警報が発表された鹿児島県では、霧島市牧之原で515.5mm、溝辺で506.5mmと共に観測史上1位となる記録的な大雨を観測しました。鹿児島・姶良市では、8日に発生した土砂崩れで行方不明になっている30代の女性の捜索が、夜通しで続けられましたが、9日7時30分現在も発見には至っていませ