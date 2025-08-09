5Lの大容量タイプのアイスコンテナ「真空アイスコンテナ(5.0L)」を、プレゼント企画用に山善から提供してもらいました。真空二重構造で保冷・保温を長時間キープする構造が特徴とのことなので、実際にどんなものなのか使って確かめてみました。商品情報_真空アイスコンテナ（5.0L） | 山善の商品情報サイト | YAMAZEN BOOKhttps://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009186これが「真空アイスコンテナ(5.0L)」。直径が約17cm。