女優の比嘉愛未(39)が8日、自身のインスタグラムを更新。夏休みの北海道旅行の様子を披露した。比嘉は「Summer vacation」と書き出すと、湖をバックに笑顔を見せる全身ショットをアップ。「trip」「北海道」とハッシュタグを添え、北海道を訪れたことを明かした。続けて、北海道ラーメンや寿司、函館の夜景の写真も公開。サングラス姿の近影も投稿し、北海道を満喫したことを伝えた。この投稿に、フォロワーからは「可愛く