フリーアナウンサーの佐藤由菜（26）が6日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手はJ2・RB大宮アルディージャのMF谷内田哲平（やちだ・てっぺい＝23）。 【写真】ユニホームのペアルックで結婚指輪どーん 佐藤は文書を公開し、「私事ですが、谷内田哲平さんと結婚しました」と発表。二人の出会いについては「取材を通して知り合い、彼が韓国に移籍してから連絡を取るように