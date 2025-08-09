水浸しの床下に家の傾きも…後を絶たない欠陥住宅。 【写真を見る】夢のマイホームが雨漏り絶えず… 壁の中はボロボロに 外壁落下の危険性も…不動産会社「話し合いの解決を強く望む」 今回取材したのは「雨漏りしていない部屋がないくらい」と話す、名古屋市内に住む、田中さん（仮名）の自宅。 5年前、2990万円で購入したのは築24年のリノベーション済み物件で、3階建ての4LDK。 （田中さん（仮名））「外壁はす