9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が主演する映画『事故物件ゾク 恐い間取り』（公開中）で、渡辺演じる主人公・ヤヒロが訪れた怖すぎる2軒目の旅館シーンが長尺で公開された。【場面写真】肩に手が…不穏な雰囲気が流れる渡辺翔太桑田ヤヒロは、幼いころから抱いていたタレントになる夢をかなえるべく、“最後の挑戦”として福岡から上京してきた青年。東京のとある芸能事務所を訪ね、社長の藤吉清（吉田鋼太郎）からの「君