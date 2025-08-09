■“スピルバーグから影響を受けた監督×脚本家が語る「ジュラシック」シリーズの“原点”と進化スティーヴン・スピルバーグ監督による『ジュラシック・パーク』（1993年）から32年──世界中から愛され続けるシリーズの最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、いよいよ日本で公開。本作でメガホンを取ったのは、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』などで知られるギャレス・エドワーズ監督。さらに、1作