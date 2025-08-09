アメリカのトランプ大統領は8日、ロシアとウクライナの停戦をめぐり「両国の利益になるよう領土の交換を行うこともある」と明かしました。トランプ氏は日本時間9日午前、プーチン大統領との会談は8月15日にアメリカ・アラスカ州で開催すると表明しました。トランプ大統領は日本時間9日午前、自身のSNSにロシアとウクライナの停戦をめぐるプーチン大統領との会談を15日にアラスカ州で開催すると発表しました。これに先立ち、トラン