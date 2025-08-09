かつてハーフナー・マイクや安田理大、太田宏介、本田圭佑ら日本人もプレーしたオランダのフィテッセ。1892年創設の同クラブが、プロライセンスを剥奪された。クラブは、9日に「訴訟で敗訴した。裁判所はライセンス委員会と控訴委員会の決定を支持し、停止処分は行わないと決定した」と発表。今後の対応を検討しつつも、クラブの将来は現時点で不透明としている。『NOS』によれば、フィテッセは処分の仮差し止めを裁判所に訴えてい