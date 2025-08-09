◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦弘前学院聖愛―西日本短大付（９日・甲子園）第１試合のスタメンが発表された。日ハム・新庄剛志監督の母校、西日本短大付は２年連続８回目となる夏に臨む。一方、弘前学院聖愛は４年ぶり３回目の出場。◇西日本短大付（先攻）（中）奥駿仁（遊）井上蓮音（右）斉藤大将（一）佐藤仁（左）安田悠月（補）山下航輝（二）湯山仁太（三）小川耕平（投）中野