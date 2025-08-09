厚生労働省は８日、全国約３０００か所の定点医療機関から７月２８日〜８月３日の１週間に報告された新型コロナウイルスの感染者数が、１医療機関あたり５・５３人だったと発表した。前週（４・１２人）の１・３４倍で、７週連続で増加した。都道府県別でみると、宮崎が１４・０７人で最多、沖縄１２・７３人、鹿児島１２・６８人と続いた。沖縄以外は前週より増加した。東邦大の舘田一博教授（感染症学）は「お盆休みに帰省や