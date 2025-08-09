千葉県にあるファイターズの２軍本拠地の移転についてです。候補地とされた北海道内のマチでは署名活動が始まるなど、誘致運動が本格化しています。果たして、どのマチが誘致に成功するのでしょうか。 「育成できる拠点を北海道に」早くも誘致本格化 パ・リーグの首位争いを続けるファイターズ！狙うのは９年ぶりの優勝です。本拠地・北広島市のエスコンフィールドは盛り上がりを見せていますが、試合