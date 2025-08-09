8日夕方、光市で2歳の男の子がはねられたひき逃げ事件で、警察は、周南市に住む59歳の会社員の男をひき逃げの疑いで逮捕しました。光警察署によりますと、男は8日午後5時半ごろ、光市上島田の県道で乗用車を運転中、2歳の男の子をはね、頭にけがをおわせたものの、救護措置をとることなく現場から逃走した疑いがもたれています。男の子は頭部を骨折していて。意識はあり命に別状はないということです。逮捕された男は「落下物に乗