8月9日（土）にイギリスのアスコット競馬場で行われる「ドバイデューティフリー シャーガーカップ」の出場予定騎手、ならびに岩田望来騎手（栗東・フリー）および坂井瑠星騎手（栗東・矢作芳人厩舎）の騎乗馬が発表された。●出場予定騎手・ヨーロッパ選抜P.グローベリ＊キャプテンD.ディトッコD.サンティアゴ・アジア選抜S.ナレドゥ＊キャプテン岩田望来坂井瑠星・イギリス・アイルランド選抜H.ドイル＊キャプテンR.ドー