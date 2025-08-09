JRAは、2021年フジテレビ賞スプリングステークス（G2）に優勝したヴィクティファルス（せん7・栗東・池添学厩舎）が、8月8日付けで競走馬登録を抹消したことを発表した。なお、同馬は地方競馬（大井競馬）へ移籍する予定。【スプリングS】池添「ポテンシャル高い」ヴィクティファルスが重賞初制覇皐月賞トライアル勝ち馬●ヴィクティファルス馬主：株式会社G1レーシング調教師：池添学（栗東）生年月日：2018年5月1日血統：父