メ～テレ（名古屋テレビ） 8日夜、名古屋市南区で車3台が絡む事故があり、女性1人が死亡、5人がけがをしました。 8日午後9時50分ごろ、南区豊田で、交差点を右折しようとしていた乗用車と直進していた乗用車が衝突しました。うち1台は、そのはずみで、交差点の先にあるガソリンスタンドに入ろうとしていた軽乗用車にも衝突し、軽乗用車は横転しました。警察によりますと、この事故で、右折の乗用車を運転していた日進