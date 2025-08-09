8日、パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市で、慈善団体による食料配給に集まる人々（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは8日、同国政府が承認したパレスチナ自治区ガザの中心都市、北部ガザ市の制圧計画を巡り、住民の退避期限は2カ月後の10月7日だと報じた。退避後にイスラエル軍は軍事作戦を本格化し、地域を包囲してイスラム組織ハマス戦闘員の壊滅を目指す。イスラエル当局者はガザ市制圧が完了すれば、他の