テレビ東京の新人・齋藤陽アナウンサー（２３）が、７月から長寿番組「モヤモヤさまぁ〜ず２」（土曜、前１１・３０）の５代目アシスタントに抜てきされ、デイリースポーツのインタビューに応じた。エース格にのし上がったＯＧの大江麻理子さんや、田中瞳アナウンサーらも務めた１９年目を迎える人気番組。出演に戸惑いながらも、米・オレゴン州へ単身渡米し留学し、度胸を身につけた貴重な体験を糧に、周囲の期待に応えようと張