AIG女子オープン（全英女子）で山下美夢有が優勝し、４月のシェブロン選手権を制した西郷真央と、今季は日本勢が海外メジャー２大会で栄冠を手にした。そのほか、今季から米女子ツアー参戦を果たした竹田麗央、岩井千怜がすでにツアー優勝を飾っている。また、山下が勝ったAIG女子オープンでは、勝みなみが２位タイ、竹田が４位タイという好成績を残し、まさに今、世界の女子ゴルフ界で日本勢が躍動。際立った存在感を示している。