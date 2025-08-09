2022シーズン、2023シーズンと２年連続で日本女子ツアーの女王に輝き、今季から米女子ツアー参戦を果たした山下美夢有がAIG女子オープン（全英女子／７月31日〜８月３日）で優勝。女子では日本勢６人目の海外メジャー制覇という快挙を成し遂げた。２日目に「65」という好スコアを出して首位に立つと、以降トップの座をキープ。最終的に、２位に２打差をつけての圧巻の勝利を飾った。今回、そんな山下の奮闘ぶり、栄冠を手にしたポ