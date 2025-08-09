長崎は8月9日、原爆投下から80年を迎えました。平和公園では、早朝から原爆の犠牲者を悼み手を合わせる人の姿が見られました。長崎市の平和公園では、雨が降る中、朝から被爆者や遺族などが平和祈念像前に設けられた祭壇にお参りに訪れています。夫と来た女性は「原爆で亡くなられたご家族の方の痛みが早く癒えるように」と話しました。長崎では80年前の8月9日、原子爆弾が投下され約7万4000人が死亡、今なお多くの被爆者が原爆の