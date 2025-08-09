地元では知らぬ者のいない名門校、全国的にもその名が響く進学校--。公立でありながら私立に負けない実力と伝統を誇る高校は、長年にわたり多くの生徒や保護者の憧れの的となってきました。その中でも特に「名前を聞くだけでレベルの高さが伝わる」と評価されたのは？All About ニュース編集部は2025年7月3〜15日、20〜60代の男女150人を対象に「北海道・東北地方の公立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回