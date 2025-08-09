8日、米ホワイトハウスで共同宣言に署名したアゼルバイジャンのアリエフ大統領（左）とアルメニアのパシニャン首相（右）、中央は仲介したトランプ米大統領（アゼルバイジャン大統領府提供、ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】旧ソ連構成国アゼルバイジャンとアルメニアは8日、トランプ米大統領の仲介で、ホワイトハウスで和平に向けた指針となる共同宣言に署名した。両国は係争地ナゴルノカラバフを巡り30年以上対立。旧ソ連諸