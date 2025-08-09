日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は９日、今月２日に東京・後楽園ホールで行われた東洋太平洋（ＯＰＢＦ）スーパーフェザー級タイトルマッチ１２回戦で引き分け、試合後に東京都内の病院へ搬送され、緊急開頭手術を受けた挑戦者の神足（こうたり）茂利選手（Ｍ・Ｔ）が８日、急性硬膜下血腫で死亡したと発表した。２８歳だった。同じ興行では日本ライト級挑戦者決定８回戦で８回ＴＫＯ負けした浦川大将（ひろまさ）選手（