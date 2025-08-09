8日午後、福岡市のビルでエレベーターの巻き上げ機が落下しました。作業員2人が巻き込まれ意識不明の状態で病院に運ばれ、その後、死亡が確認されました。8日午後1時半ごろ、福岡市中央区渡辺通のビルで、エレベーターの巻き上げ機が落下しました。この事故で、51歳の男性作業員が下敷きになり、52歳の男性作業員が階段から転落し、2人は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、事故が起