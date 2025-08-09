[8.8 ベルギーリーグ第3節 シントトロイデン 2-0 デンデル]シントトロイデン所属のMF伊藤涼太郎が8日、ベルギーリーグ第3節デンデル戦でゴールを記録し、開幕3戦連発を果たした。伊藤は前半26分にもDF畑大雅へのスルーパスで先制のPKを誘発。2点に絡む大活躍で2-0の勝利に導き、今季2勝目に大きく貢献した。シントトロイデンはトップ下の伊藤、左SBの畑、ボランチのMF山本理仁、GK小久保玲央ブライアンが揃って先発。DF谷口彰