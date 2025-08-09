3連休初日のきょう、お盆の帰省ラッシュが早くもピークを迎えます。東海道・山陽新幹線はきょうが下りの混雑のピークで、東京駅を出発する午前中の便はほぼ満席となっています。空の便も国内線、国際線ともに、きょうからが混雑のピークと予想されています。一方、九州地方の大雨の影響で、日本航空・全日空ともに、きょうも遅延や欠航が出る可能性があるとしています。高速道路できょう予測される渋滞は最大でいずれも下りで、▼