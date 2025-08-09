今回は、婚活中の男性が直面した現実についてのエピソードを紹介します。「俺は高収入イケオジだぞ？」「俺は45歳の会社員で独身です。最近結婚相談所に登録して婚活を始めました。俺の結婚相手の希望は『共働き』『年収400万以上』『家事を全部やってくれる』『子供は2人以上産んでくれる』『20代』『実家で両親と同居し、介護も引き受けてくれる』女性ですが、結婚相談所の女には『その条件にあう女性は、この世に存在しません』