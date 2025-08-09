8月16日21時からの土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話夏の特別編2025』（フジテレビ系）で放送される歴代名作6本が決定。小栗旬主演『黄泉の森』（2004年）、上野樹里主演『行きずりの紊乱者』（2004年）、岡田将生主演『右肩の女』（2012年）、佐藤健主演『顔の道』（2009年）、綾瀬はるか主演『怨みの代償』（2009年）、石原さとみ主演『S銅山の女』（2014年）が選ばれた。【写真】稲垣吾郎も太鼓判の怖さ――石原さとみ