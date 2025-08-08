「ズッカ（ZUCCa）」が、馬場賢吾をデザイナーに起用すると発表した。新体制初のコレクションとなる2026年春夏コレクションは、今年秋に発表を予定している。 【画像をもっと見る】 馬場は、1979年東京都生まれ。ESMOD JAPON 東京校を卒業後、国内コレクションブランドを経て2008年に渡仏。フリーランスデザイナーとして国内外の多数のブランドで活動してきた。2020年には、東京にデザインオフィス Caravel.LLC を設立。ブラン